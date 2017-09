Pse Big Mama nuk shkoi dje në dasëm të Besit? (Foto)

Mbrëmja e djeshme mblodhi shumë figura nga arti, televizioni e politika në dasmën e Xhensila Myrtezajt dhe Bes Kallakut.

Por, një këngëtare mungoi!

Fjala është për Big Mamën e cila shquhet për një shoqëri shumë të mirë ndër vite me Besin me të cilin edhe ka bashkëpunuar në projekte muzikore.

Përmes një postimi në rrjete sociale, Bigi ka uruar çiftin me fjalët më të mira dhe njëherësh edhe ka shprehur ‘pengun’ për mos shkuarjen në dasmë.

Ndonëse nuk i ka cekur arsyet, besohet që shkaku i pushimeve këngëtarja e ka pasur të pamundur të mbërrijë për dasëm.

Sonte, Bigi rikthehet në Tetovë ku do interpretojë në një ‘bajram-party’. /Prive.al/

POSTIMI I PLOTË I BIG MAMËS:

O vella im i dashur @bes_kallakuMe nje pik ne zemer qe nuk munda te jem aty prezente ne kete dite te vecant dua qe te ua uroj martesen dy pellumbave ….. me porosin me plot gezime e dashuri per ju dy , ju deshiroj fat lumturi dhe c’do te mire ne jete ….. uroj qe ju te dy te jeni me te lumturen ne rruzullin tokesor, qe te beheni mbretereshet te dashurise dhe lumturise te perhershme shendet te plottt dhe sukses ne te ardhmen, fat ne te gjithat sferat e jetes …Ju deshiroj te trashegoheni, sinqeriteti dhe mirekuptimi mbizoterofte ne shpirterat tuaj fisnik, por mbi te gjitha dashuria harmoni dhe jete sa me te begateshme pas shkruar i madhi Zot per ju te dy .

U shtofshi dhe u plakshi se bashku te gezuar dhe duke realizuar cdo qellim dhe enderr te jetes suaj.

Ju uroj te jetoni dhe te plakeni se bashku te lumtur dhe te dashuruar si dy zogj. Po ashtu dhe me shum fmi. ju duaaa dhe ju perqafoj shum