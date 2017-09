Edhe Genta vjen me një urim për festën e Bajramit (Foto)

Deri më tani keni parë urime të shumta për festën e Kurban Bajramit.

Shumë yje të njohura të estradës kanë bërë një urim për të gjithë besimtarët myslimanë.

Natyrisht një urim nuk ka si të mungojë edhe nga këngëtarja e njohur Genta Ismajli.

Genta përmes një fotografie që ka postuar në profilin e saj në Instagram ka uruar festën e Kurban Bajramit duke dëshiruar që shëndeti, paqja dhe mirësia të mbizotërojnë në shtëpinë e secilit.

“Urimet më të përzemërta me rastin e festes së Kurban Bajramit. Shëndeti, paqja dhe mirësia qoftë me ju dhe familjen tuaj. Me respekt Genta”, ishte ky urimi i këngëtares së njohur.