Luana Vjollca transformohet pak ditë para dasmës së Marinës (Foto)

Moderatorja Marina Vjollca dhe reperi Getoar Selimi do të kurorëzojnë dashurinë e tyre në martesë në datën 10 shtator.

Ndërkohë që të tërë janë duke u marrë me përgatitjet Luana Vjollca, motra e nuses ka vendosur të na surprizojë.

Luana Vjollca sapo ka përfunduar pushimet e saj dhe ka shumë pak që është kthyer nga Mykonos.

Në një postim që ajo ka bërë në Instastory, shfaqet me një ndryshim në look. Luana ka vënë ekstenshën, e veshur me një fustan në ngjyrë mustardë dhe me trupin në ngjyrë të bronxtë, ajo duket në formë të shkëlqyer.

Të gjithë janë kureshtarë të shohin motrat Vjollca se si do të shkëlqejnë në ceremoninë martesore të vititi. /Gazeta Express/