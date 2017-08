Vitale falë vallëzimit erotik

Supermodelja 51-vjeçare e ka pranuar se merr pjesë në seancat e vallëzimit erotik “S Factor” me mikeshat e saj, në mënyrë që ta mbajë trupin e saj të tonifikuar, ndërsa thotë se nuk ndien fare turp për të vallëzuar në shtyllën e striptizit pasi dhoma është e errët, transmeton "Zeri.info".

Cindy Crawford e ka gjetur çelësin për të mbajtur trupin vital dhe seksi, duke mbajtur orë të vallëzimit në shtyllë striptizi. Supermodelja 51-vjeçare e ka pranuar se merr pjesë në seancat e vallëzimit erotik “S Factor” me mikeshat e saj, në mënyrë që ta mbajë trupin e saj të tonifikuar, ndërsa thotë se nuk ndjen fare turp për të vallëzuar në shtyllën e striptizit, pasi dhoma është e errët dhe zakonisht është me shoqet e saj.

“Orët e vallëzimit në shtyllë striptizi në ‘S Factor’ janë shumë argëtuese kur e bën me shoqet. Ata e mbajnë dhomën shumë të errët, prandaj është e pamundur të ndjesh turp”, ka deklaruar ajo në lidhje me atë se si arrin ta mbajë trupin kaq vital.

Ajo gjithashtu ka zbuluar se ushtron në një trampolinë të vogël, pasi kjo e forcon trupin e saj dhe ka ndikim të madh në mentalitetin e saj. “Vetëm kur e di se jam e fortë, ka ndikim të madh në shëndetin time mendor”, ka deklaruar bukuroshja.

Mirëpo, Cindy, e cila ka dy fëmijë me bashkëshortin Rande Gerber, e ka pranuar se lufton për ta motivuar veten që të ushtrojë. “Kurrë nuk zgjohem dhe të them se jam e motivuar për të ushtruar sot. Kur jam marrë me modelim e kam detyruar veten që të ushtroj, në mënyrë që të dukesha mirë në kostum të larjes. Por tani nuk e kam një motivim të këtillë”, ka përfunduar ajo./Zeri/.