Janë meshkujt më joshës në botë, por kanë të meta

Shumë vajza dhe gra idealizojnë meshkujt e famshëm dhe dashurohen në ta. Kjo nganjëherë mund të shndërrohet edhe në opsesion, por kryesisht mbetet në pëshpëritje kur ata paraqiten në televizion. Mirëpo, askush nuk është i përkryer, pra as meshkujt e famshëm. Ja cilat janë të metat e meshkujve më joshës në botë, transmeton "Zeri.info".

Aktorin Channing Tatum femrat e kanë dashur edhe para paraqitjes së tij në filmin “Magic Mike”, për shkak të trupit të tij të ndërtuar mirë dhe qëndrimit prej “macho-men”-i.

Por ai më nuk duket aq mirë, çka e ka konfirmuar vetë në shoun e Elen Degeneres, duke deklaruar se ndihet “trashaluq”, por i lumtur. Ai kohëve të fundit ka shtuar paksa në peshë, duke ndikuar në pamjen e tij të përsosur. George Clooney është argëtuar me disa nga femrat më të bukura në botë si Stacy Kiebler, Sarah Larson dhe Elizabeth Canalis.

Tani është martuar me avokaten Amal Alamudin, por edhe më tutje flitet për të se ka probleme me përkushtimin në lidhje dhe se kjo ishte vetëm një martesë interesi. Urime Amal! Robert Pattinson ishte në lidhje dashurie me aktoren, Kristen Stewart, deri në momentin kur kishte zbuluar se ajo e kishte tradhtuar. Mirëpo, ai ia kishte falur asaj dhe ishte rilidhur me të, edhe pse ajo vetë e kishte pranuar tradhtinë, por pastaj u ndanë sërish.

Duket se ai nuk di ta vlerësojë veten e tij. Ish-ylli i Disney-t, Zac Efron, ka mbushur ballinat e medieve në vitin 2012, kur në qilimin e kuq i kishte rënë një prezervativ nga xhepi. Edhe pse është për t’u çmuar se Zac e pëlqen seksin e sigurt, nuk është ndonjë mençuri që ai nuk bën kujdes dhe nuk e ruan privatësinë. Ai e pëlqen të mburret se bën shpesh seks, ndërsa diskrecioni nuk është ana e tij e fortë. Ryan Gosling-ut ende askush nuk ka mundur t’i gjejë ndonjë “të metë”, pa marrë parasysh se sa është munduar. Por, ai vetë e pranoi se ka shumë të meta, të cilat nuk dëshiron t’i bëjë publike./Zeri/.