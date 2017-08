Thellohet skandali/ Komentuesit sulmojnë Arminën:'Ik moj se more në qafë dashnorin…'(Foto)

Blogerja Armina Mevlani dhe Shkëlzen Berisha janë në një lidhje të gjatë dashurie.

Por prej disa ditësh në media qarkullojnë fjalë se kjo lidhej i ka shkaktuar Xenit problemem me babain e tij, ish kryeministrin Sali Berisha.

Madje thuhet se ai i ka bërë presion që të ndahet prej saj, pasi sjellja e blogeres nuk është e hijshe për familje e ish kryeministrit.

Marrë spunto nga këto lajme një komentues ka sulmuar Arminen në foton e saj më të fundit të publikuar në Instagram.

‘Po ik moj se e more ne qaf dashnorin!jo me trupin Po me publikimet qe ban se esht duke e vra sala’- shkruan komentuese krah fotos së saj ku duket me forma perfekte në bikini. Por Armina nuk ka kursyer reagimin e saj ndaj komentuesit.

‘Me vjen keq qe bini pre e mediave inekzistente dhe gjerave qesharake qe thone’-shkruan Armina por me sa duket nuk ndal dot të qeshurën nga ato që dëgjon.