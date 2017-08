Ja çfarë ndodhi mbrëmë mes Shkurtes e Shyhretes (Foto)

Mbrëmja që lamë pas bëri bashkë shumë fytyra të njohura publike në në vend me rastin e synetisë së djemve të këngëtarit Meda.

Të ftuara ishin edhe dy këngëtaret e njohura të muzikës popullore, Shkurte Fejza dhe Shyhrete Behluli, të cilat dikur kishin një shoqëri të pandashme por sot më nuk flasin me njëra tjetrën.

Por të dyja këngëtaret kanë shmangur çdo kontakt të mundshëm me njëra tjetrën.

Një ndër momentet që vlen të theksohet është ai me Motrat Mustafa të cilat ishin të vendosura në tavolinën e njejtë me Shyhreten dhe e shfrytëzuan kohën sa Shyhretja ishte duke vallëzuar për të bërë një foto me Shkurten dhe me Gilin.