Vajzat që rivalizojnë 'Miss Bumbum' (Foto)

Femrat braziliane janë të njohura për bukurinë dhe format tërheqëse të tyre, për këtë arsye edhe eventet e bukurisë nuk janë të paktë.

Por ndërsa “Miss Bumbum” është kthyer në një sukses botëror, ku fituesja shpallet në bazë të të pasmeve më të mira, themeluesit e këtij eventi kanë krijuar një tjetër garë për bukuroshet nga vendi i Sambas.

“Muza e Ipanema” është eventi më i ri në Brazil dhe dallimi me “Miss Bumbum” është se konkurrentet nuk duhen të kenë vetëm një fundshpinë tërheqëse.



Ndërsa vijojnë aplikimet, fituesja e këtij kompeticioni do të shpallet më 6 tetor dhe do të jetë në kopertinën e revistës Playboy në Portugali. /TCH/