Ky është sekreti i trupit vital të Mirandas?

Njëra nga gjërat më të preferuara në mëngjes është një gotë me ujë të nxehtë dhe me limon. Është një mënyrë e shkëlqyeshme për ta nxitur tretjen tuaj, sepse është përplot me vitaminë C, transmeton "Zeri.info".

Gjëja më e preferuar e Miranda Kerrit për ta pirë në mëngjes është një gotë me ujë të nxehtë dhe me limon. Supermodelja 34 vjeçe ka zbuluar se çdo mëngjes e bën një pije të ngrohtë për ta nxitur tretjen, e cila pasohet nga një “smoothie” plot vitamina e bërë nga gjalpi i bajameve, frutat e freskëta dhe suplemente vitaminash nga brendi i saj “Kora Organics”.

“Njëra nga gjërat më të preferuara në mëngjes është një gotë me ujë të nxehtë dhe me limon. Është një mënyrë e shkëlqyeshme për ta nxitur tretjen tuaj, sepse është përplot vitaminë C. Pasi ta konsumoj këtë pije pastaj bëj një ‘smoothie’ nga përbërësit e mi të preferuar, si gjalpë bajamesh, papaja të freskët, spinaq, boronica, mjedra, pasi janë përplot vitamina dhe proteina”, ka rrëfyer ajo.

Ikona e modës, e cila ka një fëmijë me aktorin Orlando Bloom, më vonë për drekë ha mish salmoni, derisa për darkë ha mish pule të pjekur dhe patate të ëmbla. Dhe pavarësisht faktit se ajo ka një orar të ngjeshur të punës, sa herë që i del kohë ajo vetë e përgatit ushqimin për veten dhe familjen e saj.

“Pa marrë parasysh se sa jam e zënë, mundohem të gjej kohë që të gatuaj për familjen time. Dhe të gjithë janë të kënaqur”, ka deklaruar bukuroshja, e cila muajin e kaluar është martuar me miliarderin Evan Spiegel./Zeri/.