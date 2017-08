Zanfina kunja kolegëve që postojnë çdo gjë në rrjetet sociale (Foto)

Megjithëse që e vogël në skenë, Zanfina Ismaili ka arritur që ta ruajë privatësinë e saj.

Që nga ndarja me Faton Shoshin, këngëtarja nuk është përfolur për ndonjë lidhje, shkruan GazetaExpress.

Ajo nuk përflitet edhe për gjëra tjera të jetës private, pasi ndryshe nga koleget e saj ekspozon shumë pak.

Për këtë ajo edhe ka folur me ironi në postimet e fundit. Në një fotografi ku duken vetëm këmbët e saj me tuta, ajo ka shkruar: “Po menoj me nis me postu krejt çka ha, boj dhe blej”.

Ndryshe Zanfina ka kohë që nuk është aktive as në paraqitje televizive duke jetuar një jetë të qetë larg vëmendjes së madhe mediatike.