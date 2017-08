Një dedikim plot dashuri, kujt i thotë Lori Hoxha 'I love you'? (Foto)

Lori Hoxha duket se po shijon shumë jetën në dashuri.

Bukuroshja e cila ka kohë që thuhet se është në një lidhje, por kurrë nuk shfaqet me të dashurin, ka lansuar një mesazh në rrjetin social Insta Story.

Ajo u shfaq mjaft me stil, ku ka dedikuar me shkrim për një person tjetër, me tekstin “I love You”.

Nuk dihet kujt ja bën këtë dedikim bukuroshja atraktive bionde, por ajo duket mjaft e lumtur.

Lori Hoxha është trashëgimtare e Top Channel e njohur për stilin e saj të shtrenjtë të jetës.