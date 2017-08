Kush është kjo femër e 'frikshme' që po i merr frymën Olsit të BB9 (Foto)

Pasi i dha fund lidhjes me Fjorentinën, Olsi është duke u lakuar në media për një lidheje tjetër të mundshme.

Ai është duke flirtuar me një prej vajzave më sexy e njohur si tifozja e Kombëtres.

Ndërkohë ai ka postuar në Insrtastory një foto ku duket një femër me tatuazhe deh muskuloze që i ndalon të flasë një mashkulli. Këtë foto ai e ka shoqëruar me ikonë me zemra.

Kjo është një nga pozat që Olsi preferon të realizojë dhe vetë. Nga shfaqja e tij në Big Brother kemi mësuar gjithashtu se ai i adhuron tatuazhet.