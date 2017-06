Valtoni erdhi me 'My liebe'

Ai kishte premtuar një hit e në fakt kënga e sapo ardhur me një super klip e me titull “My liebe” duket të jetë vërtetë një hit. Këngëtari i njohur Valton Krasniqi sapo ka lansuar këngën e tij më të re duke bashkëpunuar këtë herë me producentin e hiteve Alfred Sula.

Edhe klipi është i përshtatur taman sic e don vera dhe ka nisur të shihet e dëgjohet mjaft.