Erdhi videoklipi i këngës ‘Your Song’ nga Rita Ora (VIDEO)

Këngëtarja shqiptare me famë botërore Rita Ora, publikoi videoklipin e këngës ‘Your Song’, videoklip ky i shumëpritur nga fansat. Edhe kësaj radhe Rita, vjen mahnitëse me pamjen e saj prej një ylli botëror. ‘Your Song’, para disa javësh u publikua vetëm me tekst ndërsa tash vjen me një klip të realizuar me shumë kujdes.