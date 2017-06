Zbulohen emrat e binjakëve të Beyonce (Foto)

Më në fund erdhi momenti i shumë pritur, u tregua një raport i cili zbulon emrat e binjakëve të Beyonce & JAY-Z.

Çifti më në fund kanë zbuluar emrat e binjakëve të tyre, por nëse ky raport do të jetë i vërtetë, atëherë fansat nuk do të zhgënjehen me zgjidhjen e çiftit.

Dyshja tani më janë prindër të një vajze pesë vjeçare, dhe ska pak ditë që ata u lumturuan me një djalë dhe një vajzë emrat e të cilëve ende nuk janë zyrtarizuar.

Shawn dhe Bea janë emrat të cilët pretendohet se kanë binjakët e çiftit.

Por edhe më interesante është kuptimi i këtyre emrave, emri i vërtet i i Jay-Z është Shawn Carte, kështu që edhe djali i tij do ta ndajë emrin e babit, e kuptimi i këtij emri është “Zoti është i madhërishëm”.

Ndërsa Bea do të thotë “Ajo që sjell lumturi”.

Por mbetet që koha të dëshmoj nëse vërtet këta emra do të zyrtarizohen.