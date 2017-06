I dashuri e nxit të zhvishet

April Love Geary është e dashura e këngëtarit të njohur Robin Thicke, ndërsa tashmë një kohë në rrjetin social “Instagram” adhuruesit e saj i qeras me foto tejet provokuese.

Duket se April ka probleme me temperaturat e larta verore, pasi ka postuar një foto “selfie” nga banja, ku ajo shihet me një kostum të larjes provokues me ngjyra leopardi, transmeton "Zeri.info".

Ajo me këtë fotografi ka treguar vijat shpërthyese të trupit, ndërsa përkrah fotografisë ajo ka shkruar “i nxehti tropikal” dhe me këtë ka marrë një numër të madh të komenteve pozitive.

Bukuroshja gjendet në Bahame për pushime me këngëtarin, prandaj kostumet e larjes i ka zgjedhur mjaft provokuese.

Ajo ditë më parë ka pozuar në “Instagram” një foto me të dashurin e saj, ku kishte veshur një bluzë të tejdukshme, ku shihej se nuk kishte fare sutjena, ndërsa majat e gjinjve i kishte mbuluar me shirita ngjitës, përcjell "Zeri.info".

Por ajo vetë e ka pranuar se i dashuri i saj i famshëm e përkrah për veshjet e saj provokuese, por edhe e nxit të vishet seksi.

“E kam mbështetjen e Robinit për çfarëdo që veshi. Në të shumtën e rasteve ai më nxit të vishem seksi”, ka rrëfyer bukuroshja.

Robin Thicke vitin e kaluar është ndarë nga bashkëshortja Paola Patton, pasi kjo e fundit e kishte kapur në shtrat me dy femra. /ZËRI/