Dua Lipa performon hitet nga albumi i ri LIVE për 'New York Times' (Video)

Superylli shqiptar, Dua Lipa, po bëhet gati për lansimin e albumit të ri.

Albumi i ri i Duas do të publikohet shumë shpejt dhe ajo duket se ka finalizuar disa këngë.

Në një paraqitje speciale LIVE për gazetën New York Times në Facebook, Dua performoi në mënyrë akustike hitet e reja të saj, shkruan Telegrafi.

Bukuroshja shqiptare ka treguar edhe një herë se nuk dëshiron të ndalet dhe do që ta pushtojë botën e muzikës.

Dua Lipa pritet që të atraktojë me albumin e ri në masë të madhe tregun amerikan.

Ajo spekulohet se është në lidhje me Martin Garrix.

Pos tjerash, ajo po shijon suksesin e këgnës me Martin Garrix, “Scared to be Lonely”.