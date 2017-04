Angelina ka një të dashur të ri, ja çka mendon Brad për këtë

Angelina Jolie nuk qëndroi gjatë e vetmuar pas divorcit të saj nga Brad Pitt, sepse, sipas revistës "In Touch” ajo tashmë është në një romancë të re.

Thuhet se Angelina është për disa muaj në lidhje me një njeri që është filantrop i njohur, dhe u takua me të vitin e kaluar në Londër. Edhe pse kjo marrëdhënie është mbajtur ende sekret, Angie dëshiron që partnerin e ri ta njohtojë me fëmijët.

"Është e qartë se Brad do të jetë gjithmonë babai i fëmijëve të saj, por ajo do që atyre t’ua paraqesë një njeri të ri. Ajo donte që të bjerë pluhuri për divorcin, në mënyrë që të sjellë një burrë të ri në jetën e tyre, por ekziston mundësia që takimi të ndodhë javën e ardhshme. Ajo është e shqetësuar veçanërisht për mënyrën se si do të reagojnë Maddox dhe Pax", ka thënë një burim për revistën e lartpërmendur.

Në anën tjetër, burime të mire informuara thonë se Brad Pitt nuk e ka pritur mirë këtë lajm.

"Informacioni e ka tronditur Brad-in. Ai nuk e dinte se Angelina po takohej me dikënd, e lëre më të mendojë për martesë", tha burimi, duke shtuar se Brad tani për tani nuk dëshiron të njohtohet me të dashurin e saj të ri./GazetaExpress/.