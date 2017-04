Majk thumbon sërish ish të dashurën (FOTO)

U përfol mjaft për statusin e tij, por rrallë herë foli për raportin e tij me femrat.

Mirëpo bukuroshja prishtinase Majlinda Zeka, lëre që i morri zemrën e me të doli në publik, tani ajo do të lind edhe djalin e tij.

Edhe pse çifti është ndarë tash e një kohë Majk nuk e ka pranuar në mënyrë direkte se do të bëhet baba, mirëpo përmes një sigle që e ka publikuar në profilin e tij në Instagram e ka vërtetuar se shumë shpejt do të jetë prind duke thënë “se djali jem u bë i famshëm ende pa lindur”.

Kohë më parë kishte shkruar “I made that bitch famous”(e bëra atë lavire të pasur), ndërsa tash ai shkruan se: “Si çdo gjë tjetër në jetën time, ti mund ta kesh atë vajzë , kur unë të kem përfunduar punë”.

Çift asnjëherë nuk kanë folur për mardhënien e tyre, por një gjë është e sigurt, rrugët i kanë ndarë fort keq.