Gigi Hadid në festën e ditëlindjes së Dafina Zeqirit (Foto)

Po e vërtetë Gigi Hadid ishte e ftuar në festën e ditëlindjes së Dafina Zeqirit, por jo Gigi amerikane, por ajo shqiptare.

Bëhet fjalë për modelen Xhesika Berberi.

Dana festoi më datë 14 prill ditëlindjen e cila zgjati për tre ditë.

Në njërën prej fotove të postuara në Instagram këngëtarja shfaqet me modelen të cilën e krahason me Gigi Hadid.

“Gigi im”, -shkruan Dafina.

Këtë ngjashmëri të Xhesikës me modelen me famë ngjajnë shumë me njëra tjetrën./revistawho.com/