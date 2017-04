Kështu dukej 'Dilara' para serialit ‘Fate të kryqëzuara’ (Foto)

E kemi parë gjithmonë me veshje zyrtare dhe serioze, por vetëm në serial.

Në jetën reale Ebru Ozkan e njohur si Dilara nga seriali “Fate të kryqëzuara” duket shumë ndryshe.

Në fotot e publikuara para xhirimeve të serialit, aktorja shfaqet me flokë kaçurrela dhe teper seksi.

Në një set fotografik për Tempo stili i saj nuk përkon fare me atë në serial e për më tepër shfaqet me një pamje metalare veshur komplet me të zeza e grim të errët.

38-të vjeçarja është e martuar në jetën reale me aktorin shqiptar Ertan Shaban. /who/