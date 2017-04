Ju thërret Prince Quick & Kida, nesër koncert i madh në Prishtinë

Nesër ,(e shtunë 15 prill), në Sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë, duke filluar nga ora 12:00, Prince Quick bënë prezantimin e bashkëpunimit me këngëtaren e famshme Kida, ku do të mbajë një koncert të madh. Mes tjerash Kida do të performojë edhe këngën e saj më të re në bashkëpunim me DJ e famshëm nga Franca - HCUE "Don't say no more".

Në eventin që do të moderohet nga Berat Miftari,Shqipe Berisha dhe Gonxhe Gerxhaliu ,mysafir special do të jetë këngëtari i njohur Endri.

Do të ketë edhe DJ, lojëra e instant shpërblime të shumta. Prezentë do jenë edhe 20 maskota të luanit Prince Quick me të cilat do keni mundësi të bëni fotografi. Organizatori i këtij eventi, Prince Quick, do shërbejë produktet e tij gjatë tërë kohës.

Nuk do mungojnë befasitë nga më të ndryshmet. Mos mungoni as ju! #kidanshesh

Organizatorët e këtij eventi janë të gatshëm dhe mirëpresin të gjithë qytetarët. Po ashtu për këtë koncert ka dhënë leje Komuna e Prishtinës.