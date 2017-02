Enca i kundërpërgjigjet Noizy-t (FOTO)

Hajdutet kam arsyje Qe vjedhin, Ai Qe vret Ka 1 arsyje te fort Qe vendos te vrase, gjith ashtu Edhe ai Qe genjen Ka arsyjet e veta kuptohet, Por te jesh mos mirenjohes se kuptoj, E kuptoj Qe ti don tu tregosh njerzve me kembngulje Qe je self made, Por te gjith e din se kush te beri, te gjith e din kush ishe kur ishe vetem, dhe te gjith e din se kush u bere kur u bashkove me OTR, kshuqe ate self made shko thuja dikujt tjeter jo neve, nuk esht turp te thuash Qe me Ka ndihmuar grupi, sepse don zdon ti jemi grupi ma i sukses'shem ne shqiptari, ishe a nuk ishe ti asgje nuk do ndryshoj, Ti dhe "stafi" keni hyr ne universal me forcat tua? 😂 cili staff? Shoferi makines Apo make up artist!? Mos harro se as nuk te njifnin dhe u desht te bisedoja 30 min me to per ty dhe Qe vendosem te japim 1 shans, dhe gjith kjo bisede esht inxhizuar per prova. Shko thirr gazetaret prap dhe jep intervist te sakte, pa rrena, se ske arsyje 😉. Deri atehere Je jasht grupit OTR ✌🏻 #OTR2THEFULLEST

