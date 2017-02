Kështu duken të pasmet e Fjollës pas operacionit (Video)

Me se fundi e kuptuat se cfare operacioni ka bere @fjolla.morina tek Klinika KEIT?!? Komentoni, sipas jush, cfare operacioni kemi bere? Shpejt do te shiko i rezultatin final. 😀😀😀

A video posted by Skerdilajd Faria (@skerdi.faria) on Feb 10, 2017 at 2:33am PST