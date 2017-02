Edhe Selena ka mbushur buzët me silikon

Duket se edhe Selena Gomez nuk i ka rezistuar kirurgjisë plastike. Raportohet se ylli i hitit "Hands to Myself" ka mbushur buzët me injeksione silikoni, pasi kohëve të fundit është parë me buzë më të fryra, këtë e tregojnë edhe fotot e postuara në Instagram ndryshimi i pamjes së saj, ka shtyrë fansat që të shtrojnë pyetje nëse ajo është futur nën briskun e kirurgut, transmeton "Zeri.info".

Edhe pse Selena kurrë nuk flet për ndonjë procedurë kirurgjike që ka mundur të kryej, fotot e fundit të saj selfie, tregojnë buzët e saj të fryra. Një burim i afërt Gomez, ka deklaruar se ajo nuk i ka operuar buzët, po ka përdorur injeksione të silikonit për t’i rritur ato. Ai thotë se Selen gjithmonë është ndjerë e pasigurtë me buzët e saj, prandaj e ka bërë këtë procedurë.