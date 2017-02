Rita nuk mban inat me ish dashnorët

Nuk mbaj inat me askënd. Secili i shfrytëzon rrjetet sociale si dëshiron. Unë nuk bëj ashtu, sepse kjo është mënyra ime për ta shprehur vetveten. Por secili mund të bëj çfarë të dojë, transmeton "Zeri.info".

Rita Ora është ende në raporte të mira me të gjithë ish dashnorët e saj, pasi ajo kurrë nuk mban inat pas ndarjes. Këngëtarja 26-vjeçe ka një listë të gjatë të dashnorëve, përfshirë Rob Kardashian, DJ Calvin Harris dhe Ricky Hil. Dhe përderisa momentalisht është beqare, Rita vazhdon të mbaj lidhje të mira me ish-ët e saj.

Ylli i hitit ‘R.I.P.’ ishte mysafire në emisionin televiziv ‘Watch What Happens Live’, ku nikoqiri Andy Cohen e ka pyetur rreth hallakatjes në Twitter nga ana e Calvin-it pas ndarjes nga Taylor Swift, me të cilën ai ishte lidhur pas ndarjes nga Rita. “A mund të mos e diskutojmë këtë temë tani. A nuk po kërkoni të flasin për gjithë të kaluarën time në televizion?”, ka deklaruar ajo duke qeshur, para se të shtoj se ajo dhe Calvin janë ‘miq të mirë’. “Nuk mbaj inat me askënd. Secili i shfrytëzon rrjetet sociale si dëshiron. Unë nuk bëj ashtu, sepse kjo është mënyra ime për ta shprehur vetveten. Por secili mund të bëj çfarë të dojë”, ka vazhduar ajo.

Jeta intime e Rita-s ishte temë e nxehtë gjatë këtij emisioni, edhe pse ajo në këtë emision nuk ishte e vetme, përfshirë edhe zemërthyesin Nick Viall, i cili njihet për afera të shumta me femra. Ajo është pyetur rreth thashethemeve se ka pasur afera me Zayn Malik dhe Justin Bieber. Përderisa ka refuzuar të flasë për Zayn-in, për Justinin ka thënë se janë vetëm miq.