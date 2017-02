Almeda Abazi festë beqarie në Kaliforni (FOTO)

Almeda Abazi dhe aktori i njohur turk, Tolgahan Sayışman janë gati ti japin fund beqarisë.

Çifti ka njoftuar se do të martohen më 13 shkurt, pikërisht në ditëlindjen e 25-të të shqiptares.

Sipas En Magazine kjo ditëlindje, me siguri do të jetë më e bukura për aktoren shqiptare, e cila do të festojë 25-vjetorin me fustanin e nusërisë.

Ndërkohë vetëm pak ditë para datës së dasmës, Almeda është fotografuar e vetme në Kaliforni, ku aludohet se ka shkuar për të organizuar festën e beqarisë larg të fejuarit.

Pak ditë më parë, Almeda dhe Tolga shijuan pushimet dimërore, momente që i ndanë me miqtë nëpërmjet fotove e videove që postuan në llogarinë e tyre në Instagram.

