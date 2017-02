Rita këshillon modelet e reja

Në një video të shkurtër nga xhirimet e kësaj serie të famshme shihet këngëtarja e bukur duke i këshilluar modelet aspiruese që të jenë gjithmonë të gatshme, të jenë gjithmonë me vetëbesim dhe t’i shfrytëzojnë paparacët si një promovim pa para

Këngëtarja e famshme shqiptare Rita Ora, tashmë është mësuar të ndiqet rrugëve nga paparacët e shumtë dhe zonjushat të cilat do të garojnë në shoun për modele të reja “America’s Next Top Model”, mund ta shohin veten në një pozitë të tillë në të ardhmen. Një video të shkurtër nga xhirimet e kësaj serie të famshme shihet këngëtarja e bukur duke i këshilluar modelet aspiruese që të jenë gjithmonë të gatshme, të jenë gjithmonë me vetëbesim dhe t’i shfrytëzojnë paparacët si një promovim pa para, edhe pse ata shpesh dinë të jenë monotonë. Disa nga garueset kanë thënë se jeta e një personaliteti të famshëm duket e frikshme, derisa disa thonë se për do të jetë një minisfidë.

Rita do të jetë nikoqire e këtij shou të famshëm, pas largimit të supermodeles së njohur Heidi Klum. Edhe Rita e ka pranuar se kjo do të jetë një detyrë e vështirë e saj, por shpreson se do të argëtohet shumë, edhe pse momentet e eliminimit do të jetë më të vështirat për të. Për shkak të këtij angazhimi në këtë shou, Rita do të jetë më pak e angazhuar në muzikë. Shou i ri fillon me emetim nga e mërkura e ardhshme dhe falë Ritës si udhëheqëse, pritet të rritet edhe shikueshmëria. Për këtë ajo pritet të fitojë miliona dollarë.