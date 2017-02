Gjatë prezantimit të serisë së re “13 Reasons Why”, producente e së cilës është aktorja dhe këngëtarja 23-vjeçare, Selena Gomez, ka zbuluar rrënjët e gjendjes së tanishme psikike të rëndë, shkaku i së cilës kohë më parë kishte vendosur të shkojë në rehabilitim. Problemet me frikën dhe depresionin janë vetëm disa nga pasojat e sëmundjes autoimune me të cilën ajo lufton. Selena nuk ka qetësi në jetën private, por as ne ekranet e vogla. Në të vërtetë, tema e serisë së re producente e së cilës është flet për një adoleshente, e cila vendos për vetëvrasje, por para kësaj ajo xhiron 13 videokaseta të cilat ua dërgon miqve të saj para vdekjes. Duke prezantuar projektin e ri në Nju-Jork, Gomez ka folur për periudhën e saj të rëndë të jetës.

“Kur ka filluar puna në seri kam kaluar nëpër ferr të vërtetë. Gjatë xhirimeve kam njohur aq shumë fëmijë të cilët përballen me problemet e tyre. Unë jam rritur në një shkollë të mesme që quhej ‘Disney Channel’. Dhe nuk ishte lehtë të dëgjosh urdhrat e të tjerëve se si duhet të jetoj jetën time. Nuk e dija se kush isha, çfarë dua të jem dhe ku të shkoj”, ka thënë Gomez e cila në gusht të vitit të kaluar ishte detyruar të braktiste turneun e saj “Revival” shkaku i sëmundjes. Ajo vitin e kaluar ka zbuluar se vuan nga sëmundja lupus, e cila ka pasoja të shumëfishta.