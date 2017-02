'Stupcat' i marrin vizat (Foto)

Grupi humoristik “Stupcat”, vazhdojnë të jenë mëse të angazhuar në mbrëmje të ndryshme si brenda ashtu edhe jashtë vendit.

Është anëtari i këtij grupi, Osman Azemi ai i cili meanë të një publikimi ka treguar se ai dhe dy kolegët e tij janë pajisur me livza, shkruan Indeksonline.

“Vizat i morrem, besa edhe u gezum! Tash te shpresojme qe ka me qene hera e fundit qe kemi nevoje per to! #liberalizimi #Evropa”, ka shkruar ai përbri fotos.