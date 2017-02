Bebe Rexha me bashkëpunim të ri

Këngëtarja shqiptare Bebe Rexha së shpejti planifikon të futet të studio të incizimit, pasi planifikon duet me këngëtarin Labrinth, transmeton Zeri.info. Bukuroshja e hitit 'I Got You' është adhuruese e madhe e këngëtarit dhe autorit 28-vjeçar nga Britania dhe shpreson të bëj disa këngë të freskëta me të kur të gjejnë kohë.

“Së shpejti do të kem pak kohë të lirë dhe do të takohem me Labrinth. Mendoj se ai është një autor i mrekullueshëm dhe ka shumëçka që më pëlqen tek ai”, ka deklaruar Rexha. Bukuroshja 27-vjeçare ka sqaruar pse kishte vendosur ta ndaj në dysh albumin e saj të ri 'All Your Fault'.

Ylli i hitit 'Hey Mama' ishte ndjerë e hidhëruar me këngët e para, sepse lidhja e saj e dashurisë kishte marrë fund dhe menaxheri i saj kishte vendosur të ndërpresë bashkëpunimin me të, por pasi ishte ngushëlluar nga nëna e saj dhe ishte dashuruar në dikë tjetër, ajo ishte inspiruar që të shkruaj këngën 'I Got You', çka kishte ndryshuar drejtimin e albumit të saj./ZERI