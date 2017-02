Mediet ndërkombëtare sërish vëmendjen te Rita Ora, Dua Lipa e Era Istrefi (VIDEO)

Nuk harrojnë të përmendin se Kosova është një vend mjaftë i vogël me 1. 8 milion banorë, por pikërisht nga ky vend i vogël, ata potencojnë se vijnë tre yje botërore sikurse janë: Rita Ora, Dua Lipa dhe Era Istrefi, përcjellë KultPlus.

The Times and The Sunday Times sërish ka kthyer vëmendjen te yjet kosovare që po bëjnë bujë në tregun ndërkombëtarë, përcjellë KultPlus.

Këtë përshkrim për këto tri këngëtare e kanë përcjellë edhe me një video, për më shumë ndiqeni videon.