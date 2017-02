Seksi, droga dhe Sajentologjija

Ajo pritet të flasë edhe për aventurat e saj seksuale të cilat janë të shumta, përfshirë edhe atë me Adrien Brody, Evan MekGregory dhe Lenny Krawitz, transoetn "Zeri.info".

Gjatë karrierës 30-vjeçare, Nicole Kidman është munduar që të fsheh detaje nga jeta e saj private nga syri i publikut dhe të qëndroj larg skandaleve. Por vetëm deri më tani. Fituesja e çmimi Oskar është duke punuar në një libër autobiografik ku do të nxjerr në shesh të gjitha ‘të palarat’ dhe kjo do t’i sjell 11 milionë dollarë fitim. Në këto memoare, Nicole mes tjerash do të merret edhe me martesën e saj me aktorin Tom Cruise, e cila kishte marrë fund në vitin 2001, në çka kishte kontribuuar sekti i sajëntologjisë. Përndryshe, Nicole në një rast kishte deklaruar se nuk dëshiron të flasë publikisht për përvojën e saj me këtë sekt kontrovers. “Kam vendosur të mos flasë për këtë në publik. Kam dy fëmijë që i përkasin këtij sekti dhe e respektojë besimin e tyre”, ka thënë ajo, duke folur për dy fëmijët e birësuar me Tomin.

Aktorja momentalisht është e martuar me këngëtarin Kith Urban, por as kjo martesë nuk ishte ideale. Ai haptazi flet se Nicole e ka ndihmuar që të shërohet nga varësia ndaj narkotikëve dhe për këtë do të flasë edhe në këtë libër. Por kjo nuk është e tëra, pasi ajo pritet të flasë edhe për aventurat e saj seksuale të cilat janë të shumta, përfshirë edhe atë me Adrien Brody, Evan MekGregory dhe Lenny Krawitz./Zeri/.