Nuk e përmban veten pas triumfit të burrit

Supermodelja e famshme, Gisele Bundchen, nuk ka mundur ta përmbajë veten nga gëzimi, pasi ishte e pranishme kur bashkëshorti i saj, Tom Brady, me ekipin e tij ka arritur të fitojë titullin e pestë të Super Bowl, transmeton "Zeri.info"

Ekipi “Patriots” ka arritur ta mundë ekipin e “Falcons”, duke përmbysur disavantazhin dhe duke triumfuar në fund me rezultat 34-28. Dhe bukuroshja 36-vjeçare është parë duke festuar fitoren e Patriots së bashku me familjen e saj dhe audiencën tjetër që ishte ulur përreth saj. Ai në një moment është parë duke tundur kokën dhe duke bërtitur me tërë zërin nga gëzimi. E ndoshta një tjetër fakt i gëzimit të saj të madh është ai që ajo tani mund të bëjë seks me burrin e saj, pasi dy javë para kësaj ndeshjeje të rëndësishme kishin vendosur të shmangin pasionin në shtrat, pasi Tom nuk kishte dashur të shpenzonte energjitë për këtë ndeshje të madhe./Zeri/.