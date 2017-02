Ja pse i adhuron fotot e veta lakuriqe?

Nëse një vajze i pëlqen të pozojë lakuriqe, atëherë ne nuk kemi fare të drejtë ta kritikojmë, apo jo? Fakti se Emily Ratajkowski nuk mund të dëgjohet duke dhënë ligjërata për feminizmin, nuk do të thotë se ajo nuk ka çfarë të thotë, transmeton "Zeri.info".

Në intervistën e re që e ka dhënë për revistën “InStyle” Emily ka kujtuar incidentin e para disa kohe, kur fotografi Jonathan Leder, pa miratimin e saj, kishte publikuar disa foto lakuriqe të saj, të cilat i kishte realizuar në vitin 2012. Ajo në atë kohë e kishte shprehur mllefin e saj për këtë veprim. “E kam shfrytëzuar “Twitter”-in për të përkrahur idenë në të cilën kam besuar gjithmonë dhe e cila thotë se unë kam të drejtë të zgjedh kur dhe si të shpreh anën time seksuale”, ka deklaruar zeshkania atraktive.

Emily në rrjetet sociale ka shpërndarë një foto të saj plotësisht lakuriqe, ku më pas kritikë të shumtë kanë deklaruar se ajo po e ekspozon veten po në të njëjtën mënyrë siç e ka bërë edhe fotografi në fjalë. “Natyrisht se në shumë ballina të revistave është shkruar se unë jam penduar për shumë foto lakuriqe, në mënyrë që më pas të postoja vetë foto selfie provokuese.

Por kjo është pikërisht ajo që flas. Dallimi është në atë se vendimi për t’i publikuar ishte imi dhe jo i dikujt tjetër”, ka shprehet Emily, për të shtuar ‘Mirë se vini në botën e feminizmit të fuqishëm dhe të mençur, i cili na kujton se trupat tanë janë vetëm tanët dhe nuk ekzistojnë për askënd tjetër. Kritikat që marr janë kryesisht të llojit ‘a nuk po sillesh ti thjesht në përputhje me standardet patriarkale të bukurisë?. Por trupi im thjesht është krijuar ashtu siç është krijuar. Nuk i kam bërë asgjë, ai është thjesht trupi im. Por edhe nëse do të kisha ndryshuar diçka, prapë do të ishte në rregull”. Ajo në fund ka deklaruar se e pëlqen që të zhvishet para aparatit dhe të publikojë fotot e saj lakuriqe në rrjete sociale dhe revista të ndryshme dhe për askënd nuk do ta ndryshojë këtë./Zeri/.