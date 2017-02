Lulzim Shehu dhe Toni Tuklan e sjellin në Kosovë Sean Paul për një koncert të madh

Lulzim Shehu është këngtarë nga Kosova, por jeton e vepron në Gjermani i cili ka realizuar shumë projekte muzikore.

Këtë vit ai po bashkëpunon me shumë yje botërore, si p.sh Toni Tuklan i cili bashkëpunon me Sean Paul. Jo vetëm që janë këngëtar, por edhe ndimojnë shumë familje shqiptare, duke përmendur nënshkrimin e një kontrate me nje shoqatë shqiptare me karakter humanitar.

Për ata që nuk e dijnë, Lulzimi ka sjellur edhe këngëtar tjerë të huaj në Kosovë, por sjellja e Toni Tuklan po shihet se i ka dhënë kurajo të madhe për të punuar në projektet e ardhshme muzikore, shkruan 04 Online. E si rrjedhoj, si rezultat i këtij bashkëpunimi, për herë të parë në Kosovë do të mbaj koncert këngëtari i mirënjohur ndërkombëtar, Sean Paul. Besohet se Paul do të mbaj koncert me 31 Korrik në Prishtinë, e që do të perfomojnë edhe Toni Tuklan e Lulëzim Shehu. Gjithsesi ne do të ju njoftojmë në kohë reale për të gjitha përgatitjet rreth këtij projekti të madh muzikor.