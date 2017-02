Dua Lipa me tri këngë në top listën e BBC-së

BBC Radio ka përgëzuar këngëtaren me prejardhje nga Kosova, Dua Lipën, e cila në top-listë gjendet me tre këngë.

Në listën prej 40 këngëve më të mira të BBC-së, Dua Lipa gjendet me këngët: “Scared To Be Lonley”, “Be The One” dhe “No Lie”.

Bashkëpunimi i saj me Sean Paul gjendet në pozitën e 23, “Be The One” është në pozitën 11 ndërsa “No Lie” në pozitën e 10.

Dua ditë më parë publikoi projektin “Scared to be Lonely” në bashkëpunim me Martin Garrix, një hit ndërkombëtar ky tashmë. /Koha/Telegrafi/