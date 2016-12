Aktorja turke që nuk ka fat në dashuri (Foto)

Cansu Dere është një nga aktoret më të famshme në Turqi. Por jeta private e aktores 36-vjeçare është me shumë batica. Puna me dashuri nuk i ka ecur edhe aq mirë derisa filluan edhe xhirimet në serialin “Ezel”, ku luajti rolin e Ejshanit.

Konkretisht, në kohën kur filluan xhirimet e serialit, Cansu ishte në lidhje me komikun turk Kemo Jilmazin, me të cilin edhe planifikonte të martohej… Por, një gjë e tillë nuk ndodhi, meqë e kuptoi se ia e tradhtonte me shoqen e saj më të ngushtë, manekinën Ahu Jagtu. Megjithatë, i mbylli sytë para tradhtisë së tij dhe disa muaj më vonë u martuan dhe së bashku kanë një djalë. Mirëpo, lidhja e tyre nuk funksionoi dhe i dhanë fund martesës, duke vazhduar të jetojë me djalin, shkruan Kosovarja.

Në vitin 2009, në kohën e xhirimeve të serialit “Ezel”, në të cilin krolin kryesor e luante i njohuri Mehmet Kosova, Kenan Imirzalioglu, ndodh edhe një romancë dashurie ndërmjet Cansu dhe Kenanit.

Kjo bëri që Kenani ta lë të dashurën e tij, aktoren turke, Zejnep Beserler, kurse Cansu ndahet na komiku turk Kemo Jilmazi. Por, edhe kjo lidhje së shpejti merr fund…

Dhe, ndodhi si ndodhi, Cansu së shpejti njihet me një komik tjetër turk, me Okan Bajulgenin, me të cilin ishin në lidhje dy vjet të plota.

Kënaqësia e saj e veçantë është udhëtimi. Kënaqet kur e drejton veturën me shpejtësi të madhe… Por, meqë dëshiron edhe të pijë alkool, shpesh është dënuar edhe nga policët e trafikut, madje disa herë i është marrë edhe patentë shoferi.