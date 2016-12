Debaton ashpër me Ivanka Trump, stafi i avionit zbret menjëherë pasagjerin

Është raportuar nga mediat kryesisht rozë, dje në mbrëmje se si pasojë e një zënke të ashpër midis vajzës së presidentit Donald Trump, një pasagjer është zbritur menjëherë nga avionic.

Bëhet fjalë për një avion të linjës “JetBlue Airways Corp” që nisej nga aeroporti ndërkombëtar “John. F. Kennedy” në Neë York për në Miami.

Vajza e Donald Trump, së bashku me familjen e saj po niseshin për disa pushime ndërkohë që një pasagjer ka ulëritur duke i thënë se babai i saj do ta shkatërrojë vendin dhe me ironi kishte reaguar se si ka mundësi që ajo nuk po fluturonte me një avion privat.

Stafi i kompanisë ajrore e ka parë të arsyeshme të nxjerrë menjëherë jashtë pasagjerin ndërkohë që kanë lajmëruar se e kanë akomoduar atë të fundit siç duhet dhe e kanë nisur me fluturimin e radhës.