Majki si Justin Bieber: Çmimi i palltos që posedojnë dyshja do ju shokojë (Foto)

Sukseset e shumta për këngëtarin e vetëm të grupit Babastars, Majk, nuk po kanë të ndalur e natyrisht me to vijnë edhe një numër i madh i koncertesh të cilat po e gjejnë atë prezent pothuajse në çdo vend.

Ditët e fundit ai po qëndron në SHBA së bashku me dyshen Ghetto Geasy e Agon Amiga ku po mbajnë një sër koncertesh nëpër qytete të ndryshme atje. E shkaku i këtyre aktiviteteve ai po shihet mjaft edhe në lëvizje teksa gjatë një shfaqje në publik ai ka shokuar të gjithë. Kjo pasi palltoja që mbante veshur artisti ishte identike me atë të Justin Bieber e ajo që do ju shokojë edhe më tepër është çmimi super i lartë i saj.

Palltoja në fjalë kap shifrën e 10 000 Eurove, PO PO, 10 000 Euro që qëndrojnë mbi supet e këngëtarit i cili ka habitur të gjithë me këtë paraqitje. Dëshmi më të madhe për sukseset e tij nuk besoj që do kërkoni pasi luksi i madh përreth tij burim kryesor ka koncertet e të hyrat e shumta nga muzika. /Prive