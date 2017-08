Pija çudibërëse që shkatërron dhjamin (FOTO)

Kjo pije e shëndetshme që do ta paraqesim në vazhdim të këtij teksti do të duhej ta zgjidhë problemin tuaj me dhjamin, në sajë të përbërësve të saj, si dhe përshpejton metabolizmin dhe pastron trupin prej toksinave.

Ajo çfarë është e rëndësishme është që të ndiqni udhëzimet dhe të përgatisni atë pikërisht sipas recetës dhe ta konsumoni rregullisht.

Rezultatet e para duhet të tregohen për më pak se një muaj!, transmeton "Zeri.info".

Për përgatitje të kësaj pijeje “çudibërëse” ju nevojitet: një filxhan lëng domatesh, 1/4 e filxhanit me lëng limoni, një lugë çaji xhenxhefil, një feferon të terur dhe dy gjethe selinoje (të madhësisë së mesme).

Përzieni lëngun e domateve dhe të limonit, xhenxhefilin dhe feferonin e bluar.

Do ta fitoni një pije prej 220 ml. Shërbeni atë në gota qelqi dhe shtoni pijes gjethet e selinos.

Selino duhet ngrënë paralelisht me konsumimin e pijes, përcjell "Zeri.info".

Në baza ditore, në mes të ngrënies, përgatitni tri gota të kësaj pijeje që djeg dhjamin, por në qoftë se përgatisni më shumë pije paraprakisht, ruani në frigorifer dhe atë konsumoni kur t’i vijë koha, por nuk duhet ta lini për më shumë se dy ditë të qëndrojë. /ZËRI/