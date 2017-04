Gjërat që duhet t’i bëni para se të bëni një dietë

Kush ka kilogramë të tepërt e di që së shpejti vjen koha e plazhit, prandaj duhet domosdo që t’i hiqni ato. I nxehti ndihmon për të ngrënë më pak dhe ju bën të preferoni ushqime të lehta dhe të freskëta, tranmseton "Zeri.info".

Do të mjaftojë të zgjidhni një akullore me fruta për të evituar kështu sheqerin e pijeve të gazuara për të filluar rezultatet e para. Këtyre shtojini një pjatë të mirë me sallatë dhe shumë fruta dhe perime të sezonit, të cilat do t’ju ngopin por pa ju rënduar.

Të viheni në dietë nuk do të thotë që të hiqni dorë nga ushqimi, por të ndiqni një regjim më të shëndetshëm duke evituar ose reduktuar gjërat e tepërta si salcat e ndryshme apo ëmbëlsirat duke ia lejuar vetes ndonjëherë me rrallë.

Para se të filloni dietën dedikojini një ditë gjërave që ju pëlqen të konsumoni më shumë. Filloni të përdorni kremra ushqyes dhe kundër strijeve. Filloni menjëherë një aktivitet sportiv, atë që ju pëlqen. F

lini më shumë, pasi me fillimin e dietave duhet reduktuar edhe orët e gjumit. Mbani një ditar duke shënuar mbi të se cila është koha kur ju hahet më shumë, si ndiheni etj. Bëni pazar duke u treguar e kujdesshme.