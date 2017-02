Metodat natyrale për rritjen e gjinjve

Jemi të sigurt se këtë e keni dëgjuar shumë herë, por për një trup të përsosur janë të nevojshme ushtrimet fizike. Nëse qëllimi juaj është zmadhimi i gjinjve, ju duhet të shtrëngoni muskujt në krahë dhe gjoks, transmeton "Zeri.info".

Nëse i përkisni një numri në rritje të femrave që nuk janë të kënaqura me madhësinë e sytjenave të tyre, me siguri se keni menduar për të gjitha mënyrat për të rritur gjoksin tuaj. Sigurisht, ndërhyrjet plastike padyshim mund të ndryshojnë disavantazhin tuaj, por lajmi i mirë është se edhe natyra mund të bëjë shumë për zmadhimin e gjinjve. Të gjitha këshillat e mëposhtme, në qoftë se i aplikoni në mënyrë të vazhdueshme, mund të japin rezultate të mira për zmadhimin e gjinjve, pot vetëm duhet të jeni këmbëngulëse.

Konsumoni ushqim të shëndetshëm

Një nga postulatet kryesore për trup të shëndetshëm dhe tërheqës është ushqimi i shëndetshëm. Dietat dhe humbja e papritur e peshës mund të kërcënojnë zmadhimin e gjoksit në mënyrë natyrale, sepse reduktimi i yndyrës nga trupi fillimisht reflektohet në këtë pjesë të trupit. Prandaj, ju duhet të bëni një mënyrë jetese të shëndetshme, e pasur me yndyra të shëndetshme, respektivisht, acide yndyrore të pangopura. Peshku, arrat, bajamet, vezët dhe drithërat bëjnë pjesë në ushqimet e shëndetshme, për shkak se nuk ju trashin, dhe mund të bëjnë shumë në lidhje me rritjen e gjinjve.

Lëvizni dhe ushtroni

Jemi të sigurt se këtë e keni dëgjuar shumë herë, por për një trup të përsosur janë të nevojshme ushtrimet fizike. Nëse qëllimi juaj është zmadhimi i gjinjve, ju duhet të shtrëngoni muskujt në krahë dhe gjoks. Një nga ushtrimet për rritjen e gjinjve dhe shtrëngimin e tyre do të thotë se duart duhet vendosur në mënyrë të tillë që, në nivelin e gjoksit, të bashkohen pëllëmbët dhe me tërë fuqinë të rezistojnë njëra kundër tjetrës. Ky ushtrim ndihmon për të rritur gjinjtë me anë të forcimit të tyre, dhe duhet të aplikohet çdo ditë në intervale prej dhjetë herë në 30 sekonda. Ju duhet gjithashtu të kini parasysh edhe pjesën e stomakut.

Qëndrimi i duhur

Triniteti i artë i dukjes së mirë – shpina e drejtë, barku i tërhequr, gjinjtë e theksuar, është edhe formula për rritje të gjinjve në mënyrë natyrale. Shtylla kurrizore e drejtë do të bëjë që trupi juaj të duket vital, duke vendosur në plan të parë gjoksin tuaj. Ecja e guximshme dhe shpina e drejtë bëjnë mrekulli për rritjen e gjinjve në mënyrë vizuale, që në shikim të parë në pasqyrë ju do të vini re ndryshimin. Nëse keni problem me këtë pjesë të trupit, shkoni për masazh, ose praktikoni joga, të cilat do të jenë produktive për të gjithë organizmin. Tashmë, pas një kohe të shkurtër do të jeni në gjendje të krahasoni rezultatet dhe do të vëreni dobitë e shprehive të tilla për zmadhimin e gjinjve.

Përdorimi i kremrave

Për zmadhim të gjirit është e rëndësishme që rregullisht, një herë në javë, të përdorni pilling, kurse qumështin për trup duhet aplikuar përditë në gjinj. Keni kujdes që lëkura e gjirit të jetë siç duhet e hidratuar dhe për të stimuluar qarkullimin, që do të thotë shumë për të formuar muskuj dhe për të dëbuar yndyrat e dëmshme. Nëse shpesh ndryshon pesha juaj, ajo mund të japë efekte të këqija në rritjen e gjinjve tuaj, sepse ndryshimi i vazhdueshëm i tonusit të tyre ndryshon edhe ngushtësinë e muskujve, duke bërë që gjinjtë të zgjatën. Kujdesi i duhur do të ndihmojë për të parandaluar strijat që duken të shëmtuara, por edhe për të përmirësuar qarkullimin e gjakut, që është e rëndësishme për rritjen natyrale të gjinjve.