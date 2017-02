Si t’i palosni kanotieret brenda pak sekondave (Video)

Asnjëherë nuk ka qenë më lehtë se tani për të ruajtur hapësirën në dollapin e rrobave dhe për t’i palosur kanotieret brenda pak sekondave.

Me metodën e mëposhtme, të gjithë meshkujt e femrat tani do t’i palosin rrobat pa përtesë sepse ky proces më nuk do t’ju merr shumë kohë.

Telegrafi ju sjell videon, ku shpjegohet hap pas hapi se si t’i palosni kanotieret brenda pak sekondave.