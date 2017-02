Miqtë dhe shëndeti, jo pasuria (Video)

Miqtë dhe shëndeti, por jo pasuria – ishte kjo motoja e një studimi nga universiteti “The London School of Economic and Political Science”, i cili zbuloi se pjesa dërrmuese e një shoqërie të dëshpëruar është e lidhur me marrëdhëniet e dështuara, sëmundjet mendore dhe shëndetin e dobët fizik, e jo me problemet e lidhura me paratë.

Studimi u emërtua si origjina e lumturisë dhe analizo të dhëna nga katër vende, duke përfshirë Gjermaninë dhe SHBA-në.

Sipas shkencëtarëve, çdo njeri duhet të përqendrohet në përmirësimin e mirëqenies, e jo financave!

Për më shumë detaje rreth këtij studimi, ju ftojmë ta ndiqni storjen e përgatitur nga RTV Dukagjini.