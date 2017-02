Receta magjike që zbardh dhëmbët vetëm për 3 minuta

Në këtë artikull ne do t’ju tregojmë se si të përgatisni maska natyrale per dhëmbë që të zbardhen pa qene nevoja per te shkuar te dentisti.

Megjithatë, duhet të jeni të vetëdijshëm se duhet të bëni disa ndryshime në stilin e jetesës, të tilla si:

Konsumoni sa me shume ushqime të pasura me vitaminë D dhe vitaminë K2, duke përfshirë gjalpë, mish pule dhe qumësht me yndyrë

. Pastroni dhëmbët me pe para se të shkoni në shtrat.

Shmangni konsumin e sheqerit të rafinuar të bardhë.

Këto maska janë shumë të dobishme në zbardhjen e dhëmbëve tuaj. Receta per zbardhjen e dhëmbëve me sode buke dhe nenexhik.

Përbërësit e nevojshëm:

Gjysmë lugë çaji me sodë buke 2 pika lëng limoni 1 pikë vaj esencial karamele mente ¼ lugë çaji me pluhur nenexhiku te thatë (përbërës opsional)

Është shumë e thjeshtë për t’u përgatitur:

Shtoni përbërësit në një tas të vogël dhe përziejini mirë.

Merrni furçën e dhëmbëve dhe ngjyeni tek përzierja.

Aplikoni masën në dhëmbët tuaj dhe lëreni aty për 3 minuta ose më shumë.

Në fund, shpelajeni gojen dhe lani si normalisht dhëmbët tuaj.