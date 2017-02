Si t’i largoni problemet me aknet

Ushqimet që duhet shmangur janë orizi i bardhë, sheqeri, buka e bardhë; artikujt ushqimorë me yndyra dhe vajra të hidrogjenizuar; ushqimi i fërguar, transmeton "Zeri.info".

Aknet janë një problem kompleks. Para se të shpenzoni para të tepërta për kremra dhe trajtime, kthehuni nga dieta juaj ushqimore. Para disa kohësh janë bërë disa studime me këtë tematikë dhe në të gjitha lidhet ushqimi me indeks të lartë glikemik me shfaqjen e akneve. Ushqimi i pasur me karbohidrate shkakton rritjen e hormoneve si insulina, çka ndikon në prodhimin e androgjeneve në trup. Androgjenet stimulojnë gjëndrat në prodhimin e serumit, i cili hap poret e lëkurës. Pas kësaj poret ngulfaten me qelizat e vdekura të lëkurës, yndyra dhe baktere, prandaj pëlcasin dhe krijojnë puçrra, respektivisht akne.

Ushqimet që duhet shmangur janë orizi i bardhë, sheqeri, buka e bardhë; artikujt ushqimorë me yndyra dhe vajra të hidrogjenizuar; ushqimi i fërguar; pijet me gaz, lëngjet e sheqerosura, pijet energjetike; mishi i përpunuar si sallami, prodhimet e yndyrshme të qumështit si ato me të cilat lyhet buka, djathërat e yndyrshëm dhe të ngjashëm. Ushqimi që do t’ju ndihmojë në luftë kundër akneve janë orizi integral, thekra; fasulet, çaji i gjelbër, uji me lëngë të freskët të limonit, qumështi i sojës, jogurti pa yndyrë, arrat, lajthitë, vaji i ullirit, perimet, sidomos të gjelbrat spinaqi, lakra e gjelbër, rrepa, mollët, dardhat, boronicat, avokadoja, domatet, patatet e ëmbla, peshku.