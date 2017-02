Dashuria mposht gjërat negative

Çoni dashuri kur ju pushtojnë mendimet e errëta dhe brengat. Provoni t’i mposhtni kështu - krijoni një listë me gjërat që më së shumti ua keni frikën. Mendojeni nëse gjërat që me të vërtetë ua keni frikën mund të ndodhin në realitet, transmeton "Zeri.info".

Seksi është njëra ndër teknikat më efikase dhe më të këndshme për uljen e stresit dhe shërimi e aktheve. Gjatë seksit sekretohet endorfina, hormoni i lumturisë, që shpjegon ndjenjën se pse njerëzit pas aktit seksual janë aq të lumtur. Çoni dashuri kur ju pushtojnë mendimet e errëta dhe brengat. Provoni t’i mposhtni kështu - krijoni një listë me gjërat që më së shumti ua keni frikën. Mendojeni nëse gjërat që me të vërtetë ua keni frikën mund të ndodhin në realitet. Pyetni veten çfarë mund të bëni dhe ndërmerrni hapa konkretë. Përsëritjani vetes suaj se me brenga asgjë nuk mund të ndryshoni, ato vetëm sa ju dërmojnë. Më mirë do të ishte që forcën tuaj ta ruani për t’u ballafaquar për sfidat e vërteta në jetë.

Identifikojini brengat

Nëse ju mundojnë akthet, drejtojuni ekspertit për ndihmë. Kjo gjithsesi do t’ju ofrojë ndjenjën e kontrollit mbi jetën tuaj, përderisa vetëm kjo ndjenjë ndihmon në mposhtjen e ankthit. Shkoni në psikoterapi, bashkojuni në përkrahjen e njerëzve që vuajnë nga ankthi, shkoni në palestër, ndryshoni stilin e jetës suaj, ndërmerrni gjithçka që është në mundësitë tuaja.

Hidhuni në aksion

Duket e vështirë, por është e thjeshtë. Posa t’ju kaplojë frika, mendimet negative dhe brengat joreale mendoni në diçka pozitive. Mbyllni sytë, duke menduar veten tuaj në një plazh të bukur, përplot valë të detit, rrezet e diellit në trupin tuaj. Menjëherë do të ndieni lehtësim. Nëse për një moment ia dilni t’i largoni mendimet e errëta dhe negative do të ndiheni shumë më mirë. Ndjenja se mund t’i mbizotëroni ndjenjat tuaja më së shumti ndihmon.

Mendoni pozitivisht

Ankthi është përgjigjja në stresin e grumbulluar. Nuk mund të shërohet brenda një nate e as pa ndihmën e ekspertit, por ekzistojnë teknika të ndryshme që mund t’i ndihmoni vetes suaj. Pandërprerë prisni të ndodhë diçka e tmerrshme, ju kanë pushtuar frikë joreale, mendoni se jeta është e rrezikshme, frikësoheni se do ta humbisni kontrollin mbi veten tuaj. Nëse ndiheni kështu, jeni në ankthe. Prandaj mundohuni që këto probleme t’i tejkaloni duke menduar vetëm pozitivisht dhe pa dyshim se kjo do t’ju ndihmojë./Zeri/.