Pamje që tregojnë tmerrin që ndodh nëse nuk vendosni rripin e sigurimit (Video)

Ky është realiteti i tmerrshëm i asaj që ndodh nëse nuk vendosni rripin e sigurimit kur udhëtoni.

Pamjet tregojnë një test se si duken njerëzit kur përfshihen në aksidente.

Nëse shoferi e ka të detyruar të jetë i siguruar gjatë udhëtimit, të njëjtën gjë duhet të bëjnë dhe personat e tjerë.

Në video duket se si automjeti goditet me një pengesë dhe personi në sediljen e parë përplaset me xhamin. Ndërsa tjetri që ndodhet pas tij vjen para duke u përplasur me sediljen.

Edhe pse ekziston airbag për personat që ulen në vendet e para, përsëri dëmet nuk mund të shmangen.

Kjo video kërkon të ndërgjegjësojë njerëzit që të ruajnë jetën e tyre duke vendosur rripin e sigurimit.