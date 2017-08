Nëse keni nishane në një nga këto pesë vende, do të befasoheni se çfarë domethënie kanë

Të gjithë kemi nishane në pjesë të ndryshme të trupit.

Disa janë më të mëdha, disa më të vogla dhe gjenden në pjesë të ndryshme të trupit, por pozita e tyre ka domethënie të veçantë.

P.sh., disa nishane lidhen me pasurin e personit, ndërsa disa tjera me familjen dhe shëndetin.

Nishani mes vetullave

Nishani në këtë zonë lidhet me zhvillimin e karrierës. Kjo do të thotë se së shpejti do të ketë ngritje në detyrë, rritje e rrogës ose diçka e kësaj natyre.

Nishani mes syrit dhe vetullave

Nishanet në këtë zonë kanë të bëjnë me shtëpinë. Nëse keni nishan në këtë zonë, do të thotë se jeni person i cili adaptohet lehtë. Jeni i mirë me njerëzit dhe supozoni të merrni një pozitë lideri.

Nishani në mollëz

Kjo do të thotë se do të keni një pozitë të fuqishme në punën tuaj dhe pasuria juaj do të rritet.

Nishani sipër buzëve

Nishani sipër buzës do të thotë se jeni të interesuar në ushqim dhe gardërobë. Keni aftësi të mira shoqërore dhe jeni i famshëm mes shoqërisë.

Nishani në këmbë

Nishani në këmbët tuaja do të thotë se preferoni të udhëtoni shpesh. Gjithashtu, jeni i famshëm në vendin e punës dhe paralajmëron se mund të jeni lider i mirë.